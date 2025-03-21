Tat Gıda verimlilik ugulamasıyla su tüketimini yüzde 20 azalttı

Tat Gıda, su yönetimi stratejileri kapsamında gerçekleştirdiği verimlilik uygulamalarıyla su tüketimini yüzde 20 oranında azaltırken, su geri kazanım oranını yüzde 30 seviyesine çıkardı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tat Gıda, suyun tasarruflu kullanımı ve atık suyun geri kazanımı konularında yürüttüğü çalışmalar kapsamında su yönetimi stratejilerini güçlendirerek üretim süreçlerinde maksimum verimlilik sağlamayı hedefliyor.

Bu hedef doğrultusunda biyolojik arıtma tesislerinin kapasitesini artıran ve "Su Kirliliği Yönetmeliği"ne tam uyum sağlayan şirket, çevre dostu sanayi kuruluşları arasındaki yerini pekiştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, dünya genelinde yaklaşık 2,2 milyar insanın güvenli bir şekilde yönetilen içme suyu hizmetlerinden yoksun olduğunu belirtti.

Su kıtlığı riskinin küresel nüfusun yüzde 40'ını tehdit ettiğini, bu oranın 2050'ye kadar yüzde 50'ye yükselmesinden endişe duyulduğunu vurgulayan Memiş, kısıtlı su kaynaklarının iklim etkisiyle azalması nedeniyle Türkiye'nin su stresi yaşayan ülkeler arasına girdiğine dikkati çekti.

Memiş, yurt genelinde kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının 1308 metreküp olduğunu, nüfus artışıyla bu miktarın 100 metreküp azalmasının öngörüldüğünü aktararak, "Mevcut projeksiyonlara göre Türkiye'nin kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının 2050'de 1069 metreküpe kadar düşmesi bekleniyor. Bu durumun su kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

- Tarımsal sulama toplam su kullanımının yüzde 77'sini oluşturuyor

Sanayi kuruluşlarının ana gündem maddeleri arasında temiz üretim ve ileri atık su geri kazanımı olduğunu aktaran Memiş, daha az su tüketilmesini sağlayan yatırımların öncelikli hale geldiğini kaydetti.

Memiş, Tat Gıda'nın bu konuda farkındalığı artıran yatırımlarının ve faaliyetlerinin dikkat çekici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde tarımsal amaçlı su kullanımı, toplam su kullanımının yüzde 70'ini oluşturuyor. Bu oran Avrupa'da yüzde 25, Afrika ve Asya'da yüzde 81 oranında gerçekleşiyor. Ülkemizde ise tarımsal sulama amaçlı su kullanımı toplam su kullanımının yüzde 77'sini oluşturuyor. Bu verileri ön planda tutarak sürdürülebilirliği iş modelinin merkezine yerleştiren şirketimiz, tarladan sofraya uzanan üretim süreçlerinde her damla suyu akıllı kullanmak gerektiği bilinciyle su yönetimi stratejilerini güçlendirerek ekosistem üzerindeki baskıyı minimize ediyor. Sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik ediyoruz."

Sürdürülebilir verimlilik uygulamaları sayesinde su tüketiminde ciddi bir kazanım sağladıklarını ifade eden Memiş, geçen yıl bu uygulamalar sayesinde su geri kazanım oranının yüzde 30'a kadar çıkarıldığını belirtti.

Memiş, "Şirketimiz, biyolojik arıtma tesislerinin kapasitesini artırarak Su Kirliliği Yönetmeliği'ne tam uyum sağladı. Atık suyun geri dönüşümünü desteklemek amacıyla gelişmiş filtrasyon sistemleri kullanan şirketimiz, üretim süreçlerinde suyun tekrar kullanımını teşvik eden bir misyonla ilerliyor. Tat Gıda olarak verimlilik uygulamalarımız sayesinde su tüketiminde yüzde 20 oranında tasarruf sağladık. Yıllık yaklaşık 1 milyon metreküp daha az su tüketiyoruz."

- Çiftçilerin verimliliği artıyor

Tat Gıda'nın sürdürülebilir tarım vizyonu çerçevesinde sektörde öncü bir rol üstlendiğini kaydeden Memiş, dijital dönüşüm programı kapsamında, sensör istasyonları, mobil toprak analiz cihazları, dijital böcek tuzakları ve iklim takip sistemleri gibi yenilikçi teknolojilerin kullanımıyla çiftçilerin verimliliğinin de artırıldığını belirtti.

Memiş, geçen yıl 12 bin dekar alanda uygulanan program sayesinde, domates üretiminde verimin ortalama yüzde 28 artırıldığının altını çizerek, maliyetlerinde de bölge ortalamasına göre yüzde 30 düşüş sağlandığı bilgisini paylaştı.

Tat Mobil uygulamasıyla çiftçilerin su tasarrufu, toprak yönetimi ve bitki sağlığı konularında bilgilendirildiğini bildiren Memiş, Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası destekli projelerle sektöre yön verdiklerini aktardı.

Memiş, "BASF", "Doktar" ve "KalyonPV" gibi uluslararası iş ortaklıklarıyla sürdürülebilir tarım çözümlerini yaygınlaştırdıklarını belirterek, 2024'te Fast Company Türkiye Tarım Ödülleri'nde "Akıllı Tarım" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldüklerini ifade etti.

Memiş ayrıca, yedincisi düzenlenen Tat Dijital Tarla Günü etkinliğinde kamu, akademi ve sektör temsilcilerinden oluşan yaklaşık 600 kişiyi bir araya getirerek yeni tarım teknolojilerini paylaştıklarını kaydetti.