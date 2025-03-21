BIST 9.318
DOLAR 38,02
EURO 41,28
ALTIN 3.704,48
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP, önseçim sandığını tüm vatandaşlara açıyor! Üye olmayanlar nasıl oy kullanacak?

CHP, önseçim sandığını tüm vatandaşlara açıyor! Üye olmayanlar nasıl oy kullanacak?

CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı önseçimi tüm vatandaşlara açtı. Bu kapsamda partiye üye olmayanların nasıl oy kullanacağı merak konusu oldu.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından sonra cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı önseçimi tüm yurttaşlara açan CHP, bu kapsamda önseçim sandığının yanına bir de “Dayanışma Sandıkları” kuracak.

Partinin il ve ilçe başkanlıklarına gidenler, CHP üyesi olmasa bile İmamoğlu’na destek verebilecek. 

Partiye üye olmayanlar için “Dayanışma Sandığı”

Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı önseçimini bu pazar günü gerçekleştirecek.

Gerçek bir genel seçimde olduğu gibi oy verme işlemi sabah 8’den sonra başlayacak ve akşam 5’te sona erecek. CHP’ye yarın akşam saat 17.00’ye kadar üye olan her vatandaş, partinin önseçim sandığında oy kullanabilecek. Partiye üye olmayanlar için ise önseçim sandığının yanında bir “Dayanışma Sandığı” yer alacak. 

ÖNCEKİ HABERLER
Rus lider Putin 6 aylık süre verdi: Ya Rus vatandaşı olun ya da gidin!
Rus lider Putin 6 aylık süre verdi: Ya Rus vatandaşı olun ya da gidin!
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
AK Parti'den halkı sokağa çağıran Özgür Özel'e tepki
AK Parti'den halkı sokağa çağıran Özgür Özel'e tepki
ABD Başkanı Trump'tan "Tesla saldırıları"na karışanlara 20 yıla kadar hapis cezası uyarısı
ABD Başkanı Trump'tan "Tesla saldırıları"na karışanlara 20 yıla kadar hapis cezası uyarısı
Eylem yasağında 3. gün: İstanbul'da metrolar bugün kapalı mı?
Eylem yasağında 3. gün: İstanbul'da metrolar bugün kapalı mı?
NBA'de DeRozan'ın 25 bin sayıya ulaştığı maçta Bulls, Kings'i 128-116 yendi
NBA'de DeRozan'ın 25 bin sayıya ulaştığı maçta Bulls, Kings'i 128-116 yendi
İBB soruşturmalarıyla ilgili provokatif paylaşımlarda 54 şüpheli yakalandı
İBB soruşturmalarıyla ilgili provokatif paylaşımlarda 54 şüpheli yakalandı
İBB'deki soruşturmalar! Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ifade veriyor
İBB'deki soruşturmalar! Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ifade veriyor
Zelenski'ye basın toplantısında sürpriz telefon: Seni sonra arayacağım
Zelenski'ye basın toplantısında sürpriz telefon: Seni sonra arayacağım
İmamoğlu ve 27 kişinin diploması iptal edilmişti! İstanbul Üniversitesi'nin inceleme raporuna ulaşıldı
İmamoğlu ve 27 kişinin diploması iptal edilmişti! İstanbul Üniversitesi'nin inceleme raporuna ulaşıldı
Bayram ikramiyesi bekleyen emekliye TBMM'den kötü haber
Bayram ikramiyesi bekleyen emekliye TBMM'den kötü haber
Dolar/TL'de yükseliş sürüyor! 21 Mart günün ilk rakamları
Dolar/TL'de yükseliş sürüyor! 21 Mart günün ilk rakamları