CHP, önseçim sandığını tüm vatandaşlara açıyor! Üye olmayanlar nasıl oy kullanacak?

CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı önseçimi tüm vatandaşlara açtı. Bu kapsamda partiye üye olmayanların nasıl oy kullanacağı merak konusu oldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından sonra cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı önseçimi tüm yurttaşlara açan CHP, bu kapsamda önseçim sandığının yanına bir de “Dayanışma Sandıkları” kuracak.

Partinin il ve ilçe başkanlıklarına gidenler, CHP üyesi olmasa bile İmamoğlu’na destek verebilecek.

Partiye üye olmayanlar için “Dayanışma Sandığı”

Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı önseçimini bu pazar günü gerçekleştirecek.

Gerçek bir genel seçimde olduğu gibi oy verme işlemi sabah 8’den sonra başlayacak ve akşam 5’te sona erecek. CHP’ye yarın akşam saat 17.00’ye kadar üye olan her vatandaş, partinin önseçim sandığında oy kullanabilecek. Partiye üye olmayanlar için ise önseçim sandığının yanında bir “Dayanışma Sandığı” yer alacak.