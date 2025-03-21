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Dolar/TL'de yükseliş sürüyor! 21 Mart günün ilk rakamları

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dolar/TL'de yükseliş sürüyor! 21 Mart günün ilk rakamları

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Dolar/TL haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareket ediyor.

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Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 37,8156'dan tamamladı.

Dolar/TL,  37,9980 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 41,1350'den ve sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 49,1140'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 104,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşında atacağı yeni adımlara ilişkin endişeler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

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