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İBB Meclisi 24 Mart'ta olağanüstü toplanacak! Saati de değişti

İBB Meclisi 24 Mart'ta olağanüstü toplanacak! Saati de değişti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından 24 Mart Pazartesi günü olağanüstü toplanacak. Saat 14.00'te yapılacak toplantının saat 10.00'a alındığı bildirildi.

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İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın imzasıyla Meclis'in 1. Olağanüstü Toplantısı için Meclis üyelerine davet yazısı gönderildi.

Yazıda, "5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 13. maddesi gereğince olağanüstü toplanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 1. Olağanüstü Toplantısı, 24 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Fatih Saraçhane'de bulunan belediye başkanlık binası içindeki Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

İBB Meclisi'nde, "İBB ve iştirakleri hakkında kamuoyunda paylaşılan iddiaların incelenmesi ve sonuçları hakkında ilgili kurumlar ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması" ve "Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle hesaplarına el konulan şirketlerin personelinin mağdur olmaması ve ücretlerinin ödenmesi için bütçede gerekli düzenlemelerin yapılması" konuları görüşülecek.

Meclis üyelerine gönderilen ikinci yazıda ise "Görülen lüzum üzerine toplantının aynı tarihte saat 14.00'ten 10.00'a alınmasına ihtiyaç duyulmuştur." ifadesi kullanıldı.

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