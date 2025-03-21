BIST 9.811
DOLAR 38,00
EURO 41,20
ALTIN 3.707,11
HABER /  SPOR

UEFA Uluslar Ligi Play-off ve çeyrek final ilk maçları sonuçları

UEFA Uluslar Ligi Play-off ve çeyrek final ilk maçları sonuçları

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları sona erdi. Ligin play-off turunda 8, çeyrek final etabında ise 4 karşılaşma yapıldı.

Abone ol

A Ligi'ne yükselme mücadelesi veren A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turu ilk maçında ağırladığı Macaristan'ı 3-1 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti.

Rövanş maçlarının 23 Mart Pazar günü oynanacağı ligin A/B play-off turunda galip gelenler A Ligi'ne yükselecek, kaybeden ekipler ise yoluna B Ligi'nde devam edecek. B/C play-off eşleşmelerinde kazanan takımlar adlarını B Ligi'ne yazdıracak, kaybeden ülkeler ise C Ligi'nde yer alacak.

Play-off ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

A/B play-off

Türkiye-Macaristan: 3-1

Avusturya-Sırbistan: 1-1

Ukrayna-Belçika: 3-1

Yunanistan-İskoçya: 0-1

B/C play-off

Ermenistan-Gürcistan: 0-3

Bulgaristan-İrlanda: 1-2

Kosova-İzlanda: 2-1

Slovakya-Slovenya: 0-0

Çeyrek finaller

Ligde çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Danimarka-Portekiz: 1-0

Hırvatistan-Fransa: 2-0

Hollanda-İspanya: 2-2

İtalya-Almanya: 1-2

Hollanda ile İspanya arasındaki eşleşmenin galibi, Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan'ın bulunduğu 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'na dahil olacak.

Rövanş müsabakalarının 23 Mart Pazar günü oynanacağı çeyrek finallerde tur atlayan 4 takım, Haziran 2025'teki UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde şampiyonluk mücadelesi verecek.
Muhabir:Mutlu Demirtaştan

ÖNCEKİ HABERLER
İBB Meclisi olağanüstü toplanıyor! Saati değişti...
İBB Meclisi olağanüstü toplanıyor! Saati değişti...
Erzincan'da korkutan deprem
Erzincan'da korkutan deprem
Bakan Tunç: Sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez
Bakan Tunç: Sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez
Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco'ya mağlup oldu
Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco'ya mağlup oldu
Milli Takım'da bir ilk! Montella tarihe geçti
Milli Takım'da bir ilk! Montella tarihe geçti
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Saraçhane’deki olaylarda 6 polisimiz yaralandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Saraçhane’deki olaylarda 6 polisimiz yaralandı
Alaska'daki kazada uçağın 480 kg fazla yükle havalandığı belirlendi
Alaska'daki kazada uçağın 480 kg fazla yükle havalandığı belirlendi
Özgür Özel'den İstanbul Valisi Gül'e biber gazı tehdidi
Özgür Özel'den İstanbul Valisi Gül'e biber gazı tehdidi
UEFA Uluslar Ligi'nde avantaj bizim: 3-1
UEFA Uluslar Ligi'nde avantaj bizim: 3-1
Almanya, 13 yıl aradan sonra Şam'da yeniden büyükelçiliğini açtı
Almanya, 13 yıl aradan sonra Şam'da yeniden büyükelçiliğini açtı
Bakan Tekin: Meslek ortaokullarını hayata geçirmeyi düşünüyoruz
Bakan Tekin: Meslek ortaokullarını hayata geçirmeyi düşünüyoruz
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İmamoğlu iddialarına yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İmamoğlu iddialarına yalanlama