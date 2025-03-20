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HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Özgür Özel'den İstanbul Valisi Gül'e biber gazı tehdidi

Özgür Özel'den İstanbul Valisi Gül'e biber gazı tehdidi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde yaptığı mitingde İstanbul Valisi Davut Gül'ü tehdit etti. Özel, "Eğer bir daha biber gazı görürsem, olacaklardan İstanbul Emniyet Müdürü ve Vali sorumludur." dedi.

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 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki İBB binası önünde miting yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel skandal açıklamalarda bulundu.

'BİR DAHA BİBER GAZI GÖRÜRSEM OLACAKLARDAN İSTANBUL VALİSİ SORUMLUDUR'

Parmak sallayarak İstanbul Valisi Davut Gül'ü tehdit eden Özel, "Emniyet güçleri, bu meydanı provoke etmeyin. İstanbul Valisi Davut Gül, buradan sana sesleniyorum. Bu meydanı provoke etme.

Orada bir daha biber gazı görmeyeceğim. Bir daha biber gazı görürsem olacaklardan İstanbul Emniyet Müdürü sorumludur. İstanbul Valisi sorumludur" dedi.

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