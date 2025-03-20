İstanbul Valiliğinden CHP iddialarına yalanlama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada çeşitli mecralarda yer alan CHP'nin Ön Seçim Buluşması'nın yasaklandığına dair haberler yalanlanarak, Valiliğin böyle bir kararının bulunmadığı açıklandı.

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Çeşitli mecralarda 22 Mart'ta Haliç'te yapılacak CHP Ön Seçim Buluşması'nın İstanbul Valiliği tarafından yasaklandığına dair haberler yer aldı.

Bunun ardından İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çeşitli mecralarda 'İstanbul Valiliği, 22 Mart'ta Haliç'te yapılacak CHP Ön Seçim Buluşması'nı yasakladı' şeklinde yayınlanan haberler asılsızdır. İstanbul Valiliği'nin bu şekilde aldığı bir karar bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.