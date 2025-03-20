Merkez Bankası'ndan faiz kararı! Yüzde 46'ya yükseltti

TCMB, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltirken, politika faizini yüzde 42,5’te, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tuttu.

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TCMB'den yeni döviz hamlesi geldi. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni bir döviz hamlesinde bulundu. Bu doğrultuda Kurul, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar verdi. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tutuldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanmıştır. Söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek, sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alınmıştır.

Bu doğrultuda Kurul, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar vermiştir. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tutmuştur.

Ayrıca, piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alınmıştır. Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır.

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."