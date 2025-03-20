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MASAK raporlarına göre İmamoğlu İnşaat, 3 yılda 117 taşınmaz satın alındı

MASAK raporlarına göre İmamoğlu İnşaat, 3 yılda 117 taşınmaz satın alındı

Ekrem İmamoğlu, terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı. İmamoğlu İnşaat'ın 3 yılda 117 taşınmaza sahip olduğu belirtildi.

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İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör operasyonu tüm titizliği ile devam ediyor. Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emniyetteki sorgu işlemeleri sürerken soruşturmaya ilişkin her an yeni bir detay ortaya çıkıyor.

Son olarak soruşturmanın yolsuzluk yönüne ilişkin ayrıntıların yer aldığı MASAK raporu ortaya çıktı.

İMAMOĞLU İNŞAAT HAKKINDA MASAK RAPORU

Soruşturma kapsamında yüzde 60 hissesi Ekrem İmamoğlu'na, yüzde 40 hissesi babası Hasan İmamoğlu'na ait İmamoğlu İnşaat'a Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulmuştu.

Söz konusu el koyma kararına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada MASAK raporunun ayrıntıları da yer aldı.

3 YILDA 117 TAŞINMAZ

Buna göre söz konusu raporda, İmamoğlu'nun şirketinin 8 Aralık 2020-11 Aralık 2023 arasında 3 yılda tam 117 taşınmazı satın aldığı ayrıntısı dikkat çekti.

PARANIN VE VARLIĞIN KAYNAĞI BELİRSİZ

Raporda bu taşınmazlar ve para artışlarının kaynağının belirsiz olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, edinilen taşınmazlar şu şekilde listelendi:

19 DÜKKAN
19 MESKEN
63 KONUT
8 OFİS
6 BÜRO
2 ARSA

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