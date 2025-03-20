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Muharrem İnce, İBB'yi ziyaret etti! CHP lideri Özel uğurladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Muharrem İnce, İBB'yi ziyaret etti! CHP lideri Özel uğurladı

 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) ziyaret etti.

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İnce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından bugün Saraçhane'deki İBB binasına geldi.

Gazetecilere açıklama yapan İnce, İmamoğlu'na destek için geldiğini belirterek, "Bugün bu ülkede yaşayan herkes, yargının yanlış kararları sonucu ve üniversite yönetimine baskıların sonucu malımızın, mülkümüzün yüzde 10'unu bir günde kaybettik. Hepimiz fakirleştik. AK Parti'li kardeşlerimin de şunu bilmesini isterim. Onlar da fakirleşti." diye konuştu.

Türkiye'nin bir karanlığa ve bilinmeze doğru sürüklendiğini savunan İnce, sivil toplum kuruluşlarıyla, sendikalarla, siyasi partilerle ve bütün muhalif güçlerle buna direnmek zorunda olduklarını dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaretin ardından İnce'yi İBB binasından uğurladı.

Özel, bu sırada kendisine yöneltilen "İnce'nin partiye katılması gündemde mi?" sorusunu, "Bugün dayanışma için buradaydı. Bunları Ankara'da konuşuruz." şeklinde cevapladı.

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