İmamoğlu gözaltısı sonrası CHP sine-i millete mi dönecek? Ali Mahir Başarır'dan açıklama

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ara seçim ya da sine-i millet formülleriyle ilgili soruya "Eğer CHP TBMM Grubu tamamen istifa ettiği zaman Türkiye'de seçim sonucu doğuruyorsa, hemen bunu yaparız. Ama bu şartlarda Türkiye ara seçime gider, ara seçimde de milletvekili sayımızın bir kısmını daha kaybederiz" yanıtını verdi.

Abone ol

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul halkının seçtiği bir belediye başkanının önce üniversite diplomasının iptal edildiğini sonra da şafak vakti evinde gözaltına alındığını söyledi.

"18 Mart ve 19 Mart Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir" sözlerini sarf eden Başarır, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren vatandaşların kent meydanlarında protesto hakkını kullandığını belirtti. Başarır, "Sayın Ekrem İmamoğlu 'Kendimi millete emanet ediyorum' dedi. Dün de millet ona sahip çıktı." diye konuştu.

CHP'li Başarır, İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin sosyal medya platformu "X" üzerinden provokatif paylaşımlara ilişkin İçişleri Bakanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu 37 kişinin gözaltına alınmasını da eleştirdi.

Ali Mahir Başarır, "İmamoğlu'nun üniversite diplomasının anasının ak sütü gibi helal olduğunu" savundu.

TBMM Genel Kurulunda, emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ele alınacağını anımsatan Başarır, "Tüm emeklilerimize sesleniyorum; Türkiye demokrasisi, hukuku 1000 yıl geriye gitti. Bu olay olmasa da biz zaten bu torba yasaya direnecektik." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, emekli bayram ikramiyesi tutarına ilişkin, "Açıkça söylüyorum; gelin bunu arttırın, hemen geçirin bu yasayı." dedi.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla sokağa çıkan vatandaşların anayasal haklarını kullandıklarını söyleyen Başarır, "Onlar CHP'ye, Sayın İmamoğlu'na değil, demokrasiye sahip çıkmıştır. Ben halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. İradenize sahip çıkın." sözlerini sarf etti.

Başarır, bir gazetecinin, "CHP bundan sonra ne yapacak? Bir sineyimillet ya da ara seçim formülleri üzerinde çalışıyor musunuz?" sorusu üzerine, bunların hepsinin tartışıldığını dile getirerek, şu yanıtı verdi:

"Eğer CHP TBMM Grubu tamamen istifa ettiği zaman Türkiye'de seçim sonucu doğuruyorsa, hemen bunu yaparız. Ama bu şartlarda Türkiye ara seçime gider, ara seçimde de milletvekili sayımızın bir kısmını daha kaybederiz. Yani 'sineyimillet' demek eşittir 'seçim' demek değil. Anayasaya göre değil. Ama olsaydı hemen istifa edelim. Başta ben ederdim. Belki 40'a yakın fezlekem var ama hiç sorun değil. Hemen kendimi halka teslim ederdim ama böyle bir sonuç doğmuyor."