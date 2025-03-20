İBB'den kreş açıklaması: Hizmetlerimiz devam ediyor

İBB, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Şişli Belediyesi’ne bağlı kreşlerde hizmetlerin durdurulduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kreşlerin kesintisiz olarak hizmet vermeye devam ettiği ve sosyal medyada yayılan iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, Şişli Belediyesi’ne bağlı kreşlerde hizmetlerin durdurulduğu iddiası gündeme geldi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, kreşlerin kesintisiz olarak faaliyetlerine devam ettiğini duyurdu.

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTI SÜRECİ VE SUÇLAMALAR

İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesiyle başlayan süreç, 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla devam etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 84 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere "Suç örgütü yöneticisi olmak", "Suç örgütüne üye olmak", "İrtikap", "Rüşvet", "Nitelikli dolandırıcılık", "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "İhaleye fesat karıştırmak" gibi suçlamalar yöneltildi.

KREŞLERDE HİZMETLERİN DURDURULDUĞU İDDİASI

Gözaltıların ardından, Şişli Belediyesi’ne bağlı kreşlerde hizmetlerin durdurulduğu ve velilerden çocuklarını teslim almalarının istendiği iddiaları sosyal medyada gündeme geldi. Gazeteci Canan Kaya, bir izleyicisinden gelen WhatsApp mesajını paylaşarak, kreşlerin hizmet vermediğine yönelik bir bilginin kendisine ulaştığını öne sürdü.

İBB’DEN RESMİ AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek velilere resmi bir bilgilendirme mesajı gönderdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından siz değerli İstanbullulara sunulmakta olan Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerimizdeki hizmetler, aynı standartlarda ve kesintisiz olarak sunulmaya devam edecektir. Sosyal medyada ve benzer mecralarda zaman zaman yer aldığı gözlemlenen aksi yöndeki iddialara lütfen itibar etmeyiniz."

İBB yetkilileri, kreş hizmetlerinin aksamadığını vurgulayarak, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması adına resmi açıklamalar dışındaki spekülasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.