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İBB'deki soruşturmalarda milyonlarca lira ele geçirildi paralar, polis kamerasınca kayıt altına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan şüphe Ali Nuhoğlu ile firari olarak aranan Emrah Bağdatlı'nın adreslerinden milyonlarca lira ele geçirildiği belirtildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, gözaltına alınan şüpheli Ali Nuhoğlu ile İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un "danışmanı" olarak kendini tanıtan ve soruşturma kapsamında aranan Emrah Bağdatlı'nın adreslerinde yapılan aramalarda milyonlarca lira ele geçirildi.

Düzenlenen operasyon kapsamında 2 şüphelinin adreslerindeki aramalarda ele geçirilen paralar, polis kamerasınca kayıt altına alındı.

Bağdatlı operasyondan iki hafta önce yurt dışına çıkmıştı

Nuhoğlu, polis ekiplerince yapılan çalışmada evinde 40 milyon lira ile yakalanmış, soruşturma kapsamında aranan Emrah Bağdatlı'nın ise operasyondan iki hafta önce yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

Firari Bağdatlı'nın kendi üzerine kurduğu firmalarla sadece Medya AŞ üzerinden 2022-2024'te 60'tan fazla ihale aldığı tespit edilmişti.

Bağdatlı'nın KİPTAŞ ve Kültür AŞ'den birçok ihale aldığı, kendi yanında çalışan yaklaşık 35 kişinin üzerine de reklam firması kurup ihaleler aldığı, bu şirketlerin birçoğunun aynı adreslerde olduğu, aynı dosyalara fiyat teklifi verdikleri belirlenmişti.

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