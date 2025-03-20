DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını "yargı eliyle gerçekleşen siyasi darbe" olarak nitelendirdi. Parti, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştirecek.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından bugün İBB'yi ziyaret edecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, saat 14.00'te gerçekleştirilecek ziyarette, yaşanan sürece ilişkin tepkilerini iletecek. Parti, bu ziyaretin ardından atacağı adımları kamuoyuyla paylaşmayı planlıyor.

"YARGI ELİYLE SİYASİ DARBE"

DEM Parti, dün Diyarbakır'da gerçekleştirdiği Olağanüstü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Hatimoğulları, İmamoğlu ve yüzü aşkın kişiye yönelik operasyonları eleştirerek, "Bu yaşanan süreci asla kabul etmediğimizi, yargı eliyle gerçekleşen bir siyasi darbe olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" dedi. Hatimoğulları, Nevruz kutlamalarında bu operasyonlara tepki gösterdiklerini de hatırlattı.

ESENYURT'LA BAŞLADI

Hatimoğulları, "kent uzlaşısı" operasyonuna ilişkin sorular üzerine, sürecinEsenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e yönelik operasyonla başladığını belirtti. Hatimoğulları, "Akabinde kent uzlaşısı kapsamında çok sayıda insanımıza HDK dosyası açılarak tutuklandığını biliyoruz. İçinde belediye meclis üyelerinin olduğu çok sayıda insan, bunu kabul etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, savcılığın yaptığı açıklamada, İmamoğlu ile ilgili dosyaların "kent uzlaşısı"na bağlanmak istendiğinin görüldüğünü belirterek, "Bir kent uzlaşısına dava açıldığını ilk kez görüyoruz. Hem Türkiye’de hem de dünyada uzlaşmaya dava açıldığını görüyoruz. Uzlaşmaya dava açan bir anlayış asla demokrasiyi temsil edemez" şeklinde konuştu.