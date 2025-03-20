Goldman Sachs: TL’de değer kaybı sürecek

Goldman Sachs, 12 ay sonrası için dolar/TL tahminini 42 seviyesinde korudu. Banka, TCMB’nin faiz indirimine ara vermek yerine kademeli bir değer kaybını tercih edebileceğini öngördü.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası döviz piyasasında yaşanan sert dalgalanma sonrası yabancı kurumlar da Türkiye’ye ilişkin tahminlerini açıklamaya başladı.

Türk lirasında yaşanan son dalgalanmalar ve ekonomi yönetiminden beklenen adımlar, uluslararası finans kuruluşlarının analizlerine yansıdı. JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) destek bekleyerek dolar/TL forward piyasasında kısa pozisyonunu korurken, Goldman Sachs, 12 ay sonrası için 42 TL seviyesindeki döviz kuru tahminini değiştirmedi.

GOLDMAN SACHS: TL'DE DAHA DENGELİ BİR DEĞER KAYBI BEKLİYORUZ

Bloomberg HT'nin haberine göre, Goldman Sachs, Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmelerin ardından yayınladığı analizinde TL'nin seyri ve TCMB’nin olası hamlelerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Raporda, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine ara vermek yerine, kademeli bir değer kaybını tercih edebileceği görüşü paylaşıldı. Banka ekonomistleri, “Bizim görüşümüz, TCMB’nin faiz indirim döngüsüne ara vermek yerine Türk lirasında muhtemelen daha düz bir değer kaybını tercih edeceği yönündeydi. Her ne kadar 17 Nisan’daki bir sonraki toplantıda 250 baz puanlık indirim tahminimiz üzerindeki riskin arttığını kabul etsek de görüşümüz bu yönde olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

DOLAR/TL İÇİN 42 SEVİYESİ KORUNUYOR

Goldman Sachs, mevcut ekonomik ve siyasi ortamın, TCMB’nin planlanan faiz politikalarında köklü bir değişikliğe neden olmayacağı görüşünde. Raporda, “12 ay sonrası için 42 TL olan döviz tahminimizi değiştirmek için bir neden görmüyoruz” denildi. Banka, yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisi ve büyüme rakamları üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağını öngörüyor.