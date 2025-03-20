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Arzum Elektrikli Ev Aletleri'ne rekabet soruşturması açıldı

Arzum Elektrikli Ev Aletleri'ne rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kurul, küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren şirketin yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği iddiasına yönelik yürüttüğü ön araştırmayı karara bağladı.

Bu kapsamda elde edilen bulguları yeterli bulan Kurul, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, yeniden satıcılarının fiyatlarına müdahale etmek ve kendisinin doğrudan satış yaptığı yeniden satıcılara distribütörleri tarafından aktif ve pasif satış gerçekleştirilmesine engel olmak suretiyle kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

Bu arada, kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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