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Dünyanın en değerli 500 bankası listesinde 6 Türk bankası!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dünyanın en değerli 500 bankası listesinde 6 Türk bankası!

Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın en değerli 500 banka markası" çalışmasında 79,1 milyar dolarlık değeriyle Çinli ICBC yine birinci oldu. 500 değerli banka listesinin ilk 4 sırasında Çinli bankalar yer alırken sıralamaya 6 Türk bankası da girdi

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, "Banking 500-Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası 2025" çalışmasını tamamladı.

Buna göre, Çinli bankalar dünyanın en değerli markaları arasında ilk 4'te yer aldı. Çinli ICBC, yaklaşık 79,1 milyar dolarlık marka değeriyle bu yıl da zirvedeki yerini korurken ikinci sırayı 78,4 milyar dolarlık değeriyle China Construction Bank aldı.

Agricultural Bank of China 70,2 milyar dolarla üçüncü, Bank of China 63,8 milyar dolarla 4'üncü oldu.

En değerli banka sıralamasında Bank of America 45 milyar dolarla 5'inci, ABD'li Chase 44,2 milyar dolarla 6'ncı, ABD'li Wells Fargo 36 milyar dolarla 7'nci, ABD'li Citi 35,7 milyar dolarla 8'inci, ABD'li JP Morgan 32,4 milyar dolarla 9'uncu, China Merchants Bank 28,3 milyar dolarla 10'uncu sıraya yerleşti.

 İlk 500 marka arasında Türkiye'den 6 banka var

Dünyanın 500 değerli banka markası arasında 6 Türk bankası da yerini aldı. İş Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın geçen yıla kıyasla sıralamada yükseldiği görüldü. 2024'te 223'üncü sırada yer alan İş Bankası 1,2 milyar dolar ile 196'ncı sıraya yükseldi.

Listede, Ziraat Bankasının 875 milyon dolarlık marka değeriyle 230'uncu, Garanti BBVA'nın 721 milyon dolarla 256'ncı, Vakıfbankın 386 milyon dolarla 360'ıncı, Akbankın 345 milyon dolarla 376'ncı, Yapı Kredinin 308 milyon dolarla 403'üncü olduğu görüldü.

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