İBB operasyonunda olay açıklama! İtirafçı olmak isteyenler var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 84 ismin gözaltına alındığı operasyonda şaşkına çeviren detaylar ortaya çıktı. Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, gözaltına alınanlar arasında itirafçı olmak isteyenler olduğunu iddia etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların, "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönündeki beyanlarına ilişkin alınan rapor sonrası soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Belediye başkanları gözaltında

Yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 84 şüpheli gözaltına alındı.

"İtirafçı olmak isteyen var"

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, katıldığı Habertürk canlı yayınında İBB'ye yönelik başlatılan operasyonunla ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.

Gözaltına alınanlar arasında itirafçı olmak isteyenler olduğunu belirten Çakır, "Savcılık kaynaklarından edindiğim önemli bilgileri aktarayım. Halihazırda gözaltına alına isimlerden bir kısmının itirafçı olmak istediği, bu isteklerini emniyet ve savcılık makamlarına bildirdikleri şeklindeki bilgi bana ulaştı. Muhtemeldir ifade işlemleri alınırken bu isimlerin soruşturma kapsamında vereceği ifadeler son derece önemli olacak. Verilecek ifadeler ışığında da soruşturmanın derinleştirilmesi ve yeni gözaltı kararlarının verilmesi son derece mümkün. Muhtemelen gözaltına alınan şüpheliler yönünden bir dizi tedbir kararı alınabilir" ifadelerini kullandı.