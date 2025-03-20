BIST 9.860
DOLAR 37,97
EURO 41,68
ALTIN 3.717,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da izinsiz gösteriye müdahalede bulunan 5 polis yaralandı

Ankara'da izinsiz gösteriye müdahalede bulunan 5 polis yaralandı

Başkentte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösteriye müdahale sırasında 5 polis hafif şekilde yaralandı.

Abone ol

Akşam saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Güvenpark'ta toplanan grup adına CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve CHP'li milletvekilleri açıklama yaparak, soruşturmalar kapsamındaki gözaltıları eleştirdi.

Daha sonra partililer, grup halinde sloganlar atarak Adalet Bakanlığı binasına kadar yürüdü. Burada sloganlar ve alkışlarla eylemlerine devam eden gruptakilerden bir kısmı polisin uyarısıyla dağıldı. Bazıları ise Kızılay Milli İrade Meydanı'na geçti.

Burada izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba, çevik kuvvet ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Buna rağmen slogan atan gruptakilere ekipler tarafından zaman zaman biber gazıyla müdahale edildi.

Ardından Eskişehir yolu üzerindeki İnönü Bulvarı'nda bir araya gelen bir grup, yolu ulaşıma kapatmak istedi. Dağılmaları yönündeki uyarılara rağmen protestoları sürdüren gruptakilerin attığı taşlar nedeniyle 5 polis memurunun hafif yaralandığı görüldü. Polislere ilk müdahale ambulanslarda yapıldı.

Grubun dağılmasının ardından yol çift yönlü ulaşıma açıldı. Bu arada Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek, bilgi aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 35 kişi öldü
İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 35 kişi öldü
Cem Küçük: İBB'de PKK ile bağlantılı 150 çalışan iddiası var!
Cem Küçük: İBB'de PKK ile bağlantılı 150 çalışan iddiası var!
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
Mansur Yavaş: Yeni bir sapık bulup aleyhimizde bir şeyler söyletme ihtimali var
Mansur Yavaş: Yeni bir sapık bulup aleyhimizde bir şeyler söyletme ihtimali var
İBB'ye kayyum mu atanacak? İşte İstanbul için kulislerde konuşulan isim
İBB'ye kayyum mu atanacak? İşte İstanbul için kulislerde konuşulan isim
Ankara'da 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu
Ankara'da 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu
Üç siyasi partiden CHP'ye destek ziyareti
Üç siyasi partiden CHP'ye destek ziyareti
İsrail Gazze'de sivilleri bombaladı en az 35 kişi öldü
İsrail Gazze'de sivilleri bombaladı en az 35 kişi öldü
Ağrı Dağı'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı
Ağrı Dağı'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin açıklama
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin açıklama
Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara soruşturma
Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara soruşturma
Trump'tan İran'a mesaj: Bırakın kendi başlarına savaşsınlar
Trump'tan İran'a mesaj: Bırakın kendi başlarına savaşsınlar