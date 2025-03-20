Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara soruşturma

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlar üzerine yetkililer harekete geçti. Kamu düzenini bozabilecek içeriklerin yayılmasını önlemek amacıyla ilgili hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık, kimlik tespitinin ardından yasal işlem uygulanacağını duyurdu.

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlar, yetkililerin dikkatini çekti. Bu kapsamda, ilgili hesaplar hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

PAYLAŞIMLARIN HUKUKİ BOYUTU İNCELENİYOR

Yetkililer, sosyal medyada kamu düzenini bozabilecek nitelikteki içeriklerin yayılmasının önüne geçmek için harekete geçti. Provokatif paylaşımlarda bulunan hesapların tespit edilmesi amacıyla başlatılan soruşturmanın detayları ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Savcılık, bu tür paylaşımların toplum üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak, soruşturmayı titizlikle yürütüyor. İlgili hesapların kimlik tespitinin ardından, yasal işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.