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Sezgin Tanrıkulu ağzından kaçırdı: Bunun için tasarladık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Basın Danışmanı Murat Ongun, terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Operasyonda 87 kişi yakalanırken, 19 şüpheli için çalışmalar sürerken CHP'li Sezgin Tanrıkulu, soruşturmadan önceden haberdar olduklarını ve İmamoğlu'nun süreci atlatması için ön seçim formülü geliştirdiklerini açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Basın Danışmanı Murat Ongun, İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 87 kişi gözaltına alınırken ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

Operasyonun ardından "Cumhurbaşkanı adayı olduğu için İmamoğlu hakkında operasyon yapıldığı" iddiaları konuşulurken CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Halk TV'de katıldığı bir programda itiraf gibi açıklamalarda bulundu.

"TÜM SORUŞTURMALARDAN HABERDARIZ!"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarından daha önce haberdar olduklarını söyleyen Tanrıkulu, İmamoğlu'nun bu soruşturmalardan kurtulması için ön seçim formülünü tasarladıklarını canlı yayında dile getirdi.

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