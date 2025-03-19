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ABD'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama: Yorum yapmayacağız

ABD'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama: Yorum yapmayacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin ABD'den ilk açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, "Başka bir ülkenin iç karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacağız" ifadesini kullandı.

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Kent uzlaşısı ve yolsuzluk üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların İmamoğlu ile çok sayıda kişinin iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları yönündeki beyanlarına ilişkin alınan rapor sonrası soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ABD'DEN AÇIKLAMA: YORUM YAPMAYACAĞIZ

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, yaşananlara ilişkin ABD'den gelen yansımaları aktardı.

Paksoy, basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce'ın kendisine yöneltilen, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ana rakibi İmamoğlu yolsuzluk ve teröre yardım etme soruşturmasında gözaltına alındı. Endişeli misiniz? Yorumunuz nedir?" sorusuna yanıt verdiğini belirtti.

Bruce'ın cevabı ise şu şekilde oldu:

Türkiye'yi insan haklarına saygı göstermeye, kendi içişleri çerçevesini uygun şekilde ele almaya teşvik edebiliriz. Başka bir ülkenin iç karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacağız. Sadece tüm vatandaşların haklarına saygı gösteren bir şekilde dikkat etmelerini beklediğimizi hatırlatırız.

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