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Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye yürütülen soruşturma kapsamında el konulduğunu açıkladı.

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Kent uzlaşısı ve yolsuzluk üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 100 isim hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

SUÇLAMALARIN GEREKÇELERİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sanıkların PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek, suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.

ŞİRKETİNE EL KONULDU

Akşam saatlerinde dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Son dakika gelişmesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bildirildi. Yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu, İmamoğlu İnşaat'a el konulduğu kaydedildi.

"SULH CEZA HAKİMLİĞİ KARARI İLE EL KONUŞMUŞTUR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

MASAK raporları uyarınca Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur

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