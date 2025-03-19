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Mauro Icardi takımda kalacak mı? Victor Osimhen detayı

Mauro Icardi takımda kalacak mı? Victor Osimhen detayı

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'ye dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Nihat Kahveci, Galatasaray'ın gündemini Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi. Kahveci'nin Mauro Icardi sözleri dikkat çekti.

Galatasaray'ın, Victor Osimhen'in bonservisini almak için harekete geçtiği öne sürülürken, söz konusu durumda Mauro Icardi'nin akıbeti mereak konusu oldu. Nihat Kahveci bu konuya net bir cevap verdi.

Osimhen'in kalması durumunda dahi Galatasaray'ın Mauro Icardi'yi kadrosunda tutacağını savunan Nihat Kahveci, şöyle konuştu: 

"Icardi gitmek istemediği sürece Galatasaray'da durur, futbolu da Galatasaray'da bıraktırır bence camia. Icardi öyle bir figür, göz ardı edilmez."

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