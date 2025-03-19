Sırrı Süreyya Önder'den iktidara 'demokratik siyaset' çağrısı

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Meclis'te İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin konuştu. Önder, açıklamasında iktidara çağrıda bulunarak "Demokratik siyasetin kendi mecrasında herhangi bir dış müdahaleden medet ummayarak bu alanın işlevsel kılınmasına davet ediyorum" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmasının ardından siyasilerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

CHP'li vekiller Meclis kürsüsünden kararı protesto ederken DEM Partili Önder de Meclis'te dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'SESSİZ KALMAM MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Önder açıklamasında şunları kaydetti:

"Demokratik siyaset alanına yapılan hiçbir müdahale, ne yapana ne de bunu teşvik edene yakın siyasi tarihimizde hiçbir fayda getirmemiştir. Bu tür mühendislik çabaları; masa üzerinde, kağıt üzerinde rasyonel gözükür fakat, halkla karşı karşıya geldiğinde bunu murat edenler açısından irrasyonel olur.

Benim şahsi tutumum, Cumhuriyet'in demokratik niteliğinin genişlemesi ve özgürleşmesinden yanadır.

Buna dönük hiçbir müdahaleyi onaylamam, sessiz kalmam, yanında durmam mümkün değildir.

Herkesi, özellikle iktidar erkini demokratik siyasetin kendi mecrasında herhangi bir dış müdahaleden medet ummayarak bu alanın işlevsel kılınmasına davet ediyorum."