BIST 9.844
DOLAR 38,02
EURO 41,60
ALTIN 3.700,01
HABER /  GÜNCEL

Sırrı Süreyya Önder'den iktidara 'demokratik siyaset' çağrısı

Sırrı Süreyya Önder'den iktidara 'demokratik siyaset' çağrısı

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Meclis'te İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin konuştu. Önder, açıklamasında iktidara çağrıda bulunarak "Demokratik siyasetin kendi mecrasında herhangi bir dış müdahaleden medet ummayarak bu alanın işlevsel kılınmasına davet ediyorum" dedi.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmasının ardından siyasilerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

CHP'li vekiller Meclis kürsüsünden kararı protesto ederken DEM Partili Önder de Meclis'te dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'SESSİZ KALMAM MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Önder açıklamasında şunları kaydetti:

"Demokratik siyaset alanına yapılan hiçbir müdahale, ne yapana ne de bunu teşvik edene yakın siyasi tarihimizde hiçbir fayda getirmemiştir. Bu tür mühendislik çabaları; masa üzerinde, kağıt üzerinde rasyonel gözükür fakat, halkla karşı karşıya geldiğinde bunu murat edenler açısından irrasyonel olur.

Benim şahsi tutumum, Cumhuriyet'in demokratik niteliğinin genişlemesi ve özgürleşmesinden yanadır.

Buna dönük hiçbir müdahaleyi onaylamam, sessiz kalmam, yanında durmam mümkün değildir.

Herkesi, özellikle iktidar erkini demokratik siyasetin kendi mecrasında herhangi bir dış müdahaleden medet ummayarak bu alanın işlevsel kılınmasına davet ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
2024-TUS 2. Dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı
2024-TUS 2. Dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı
Antalya'da babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Antalya'da babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
CHP Genel Başkanı Özel, gözaltındaki İmamoğlu'nun evini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özel, gözaltındaki İmamoğlu'nun evini ziyaret etti
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Mansur Yavaş'tan flaş karar
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Mansur Yavaş'tan flaş karar
İnce: Yapılanlar 'guguk devleti' operasyonları
İnce: Yapılanlar 'guguk devleti' operasyonları
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Kursk açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Kursk açıklaması
Baro Başkanları, gözaltılar için olağanüstü toplanıyor
Baro Başkanları, gözaltılar için olağanüstü toplanıyor
Fahrettin Altun: Uluslararası alanda Türkiyesiz oyun kurulamayacağı bir döneme şahitlik ediyoruz
Fahrettin Altun: Uluslararası alanda Türkiyesiz oyun kurulamayacağı bir döneme şahitlik ediyoruz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ilk açıklama
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ilk açıklama
Beylikdüzü Belediyesi'nden gözaltı açıklaması
Beylikdüzü Belediyesi'nden gözaltı açıklaması
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Bugün Başkan Trump ile görüşeceğim"
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Bugün Başkan Trump ile görüşeceğim"
Aydın'da itfaiye erinin yangında ölen eşi ve 2 çocuğunun cenazesi defnedildi
Aydın'da itfaiye erinin yangında ölen eşi ve 2 çocuğunun cenazesi defnedildi