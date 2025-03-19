BIST 9.844
DOLAR 38,02
EURO 41,60
ALTIN 3.700,01
HABER /  GÜNCEL

Baro Başkanları, gözaltılar için olağanüstü toplanıyor

Baro Başkanları, gözaltılar için olağanüstü toplanıyor

TBB, İBB Başkanı İmamoğlu ve belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından "Olağanüstü Baro Başkanları Toplantısı" düzenleme kararı aldı. 20 Mart’ta İstanbul’da gerçekleşecek toplantıda, hukuka aykırılık iddiaları değerlendirilecek ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından, Türkiye Barolar Birliği (TBB) yaşanan süreci değerlendirmek üzere "Olağanüstü Baro Başkanları Toplantısı" düzenleme kararı aldı.

TBB’den yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında uygulanan gözaltı prosedürleri, metro seferlerinin kısıtlanması, toplantı ve gösteri yasakları ile avukatların müvekkilleriyle görüştürülmemesi gibi uygulamaların hukuka aykırılık kaygılarını artırdığı vurgulandı.

TBB, hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı ve insan haklarının korunması konusunda kararlılıkla mücadele edeceklerini belirterek, 20 Mart 2025 Perşembe günü İstanbul’da gerçekleşecek olağanüstü toplantının ardından alınan kararların kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Altun: Uluslararası alanda Türkiyesiz oyun kurulamayacağı bir döneme şahitlik ediyoruz
Fahrettin Altun: Uluslararası alanda Türkiyesiz oyun kurulamayacağı bir döneme şahitlik ediyoruz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ilk açıklama
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ilk açıklama
Beylikdüzü Belediyesi'nden gözaltı açıklaması
Beylikdüzü Belediyesi'nden gözaltı açıklaması
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Bugün Başkan Trump ile görüşeceğim"
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Bugün Başkan Trump ile görüşeceğim"
Aydın'da itfaiye erinin yangında ölen eşi ve 2 çocuğunun cenazesi defnedildi
Aydın'da itfaiye erinin yangında ölen eşi ve 2 çocuğunun cenazesi defnedildi
Elon Musk "kötü insanların" kendisini öldürmek istediğini iddia etti
Elon Musk "kötü insanların" kendisini öldürmek istediğini iddia etti
TBMM'de İmamoğlu protestosu CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal etti genel kurul ertelendi
TBMM'de İmamoğlu protestosu CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal etti genel kurul ertelendi
Ünlü isimlerden 'İmamoğlu' paylaşımı: Kapkaranlık uyandık
Ünlü isimlerden 'İmamoğlu' paylaşımı: Kapkaranlık uyandık
İsrail'in Haaretz gazetesi Gazze'de ateşkesi bozan tarafın kim olduğunu yazdı
İsrail'in Haaretz gazetesi Gazze'de ateşkesi bozan tarafın kim olduğunu yazdı
Yozgat'ta yarın okullar tatil edildi
Yozgat'ta yarın okullar tatil edildi
Borsada işlemler 2. kez geçici olarak durduruldu
Borsada işlemler 2. kez geçici olarak durduruldu
Sakarya'da mobilyacılar çarşısında yangın
Sakarya'da mobilyacılar çarşısında yangın