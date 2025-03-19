Baro Başkanları, gözaltılar için olağanüstü toplanıyor

TBB, İBB Başkanı İmamoğlu ve belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından "Olağanüstü Baro Başkanları Toplantısı" düzenleme kararı aldı. 20 Mart’ta İstanbul’da gerçekleşecek toplantıda, hukuka aykırılık iddiaları değerlendirilecek ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından, Türkiye Barolar Birliği (TBB) yaşanan süreci değerlendirmek üzere "Olağanüstü Baro Başkanları Toplantısı" düzenleme kararı aldı.

TBB’den yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında uygulanan gözaltı prosedürleri, metro seferlerinin kısıtlanması, toplantı ve gösteri yasakları ile avukatların müvekkilleriyle görüştürülmemesi gibi uygulamaların hukuka aykırılık kaygılarını artırdığı vurgulandı.

TBB, hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı ve insan haklarının korunması konusunda kararlılıkla mücadele edeceklerini belirterek, 20 Mart 2025 Perşembe günü İstanbul’da gerçekleşecek olağanüstü toplantının ardından alınan kararların kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.