TBMM'de İmamoğlu protestosu CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal etti genel kurul ertelendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve yolsuzluk operasyonuna tepki gösteren CHP'li milletvekilleri, TBMM'de kürsüyü işgal etti. Protesto sonrası TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Genel Kurul oturumunu yarına erteledi.

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İBB'ye yönelik başlatılan iki ayrı soruşturma ve aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu gözaltı kararları sonrası yaşanan gerilim, TBMM Genel Kurulu'na yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalara CHP'lilerin tepkisi çok sert oldu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Meclis kürsüsünden yaptığı konuşma ile tepki gösterdi. Başarır'ın konuşması sırasında tüm CHP'li milletvekilleri de kürsüyü işgal etti.

"19 Mart darbesi" iddiası

Başarır, burada yaptığı konuşmada "Üzülerek söylüyorum, bu uygulamalar darbe döneminde yapılmaktadır. Bugün, bugün yapılan bu saldırı, bu operasyon, 12 Mart, 12 Eylül, 12 Eylül'ün ardından 19 Mart günü de tarihe kara bir leke olarak geçecektir. 19 Mart darbesi olarak anılacaktır" iddiasında bulundu.

AK Parti milletvekilleri, sıralara vurarak Başarır'ın sözlerine tepki gösterdi.

Başarır'ın konuşmasını sürdürdüğü sırada CHP milletvekilleri kürsüye gelerek, zaman zaman alkışlarla ve sloganlarla Başarır'a destek verdi.

TBMM Başkanvekili Önder, Genel Kurulda çalışma düzeni kurulamadığı için birleşime ara verdi. CHP milletvekilleri verilen ara sırasında da kürsüde slogan atmayı sürdürdü.

Aranın ardından Önder, CHP milletvekillerinin kürsü işgalini sürdürmesi ve slogan atmaya devam etmeleri nedeniyle Genel Kurulda çalışma düzeni sağlanamadığı için İçtüzük'ün 68. maddesi uyarınca, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.