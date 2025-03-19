Yozgat'ta yarın okullar tatil edildi

Kış havasının birçok ile geri dönmesi sonrasında eğitimde ara haberleri de gelmeye başladı. Peki hangi illerde okullar tatil edildi? İşte detaylar...

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Hava sıcaklıklarının birçok ilde düşmesi ve kar yağışı nedeniyle okullarda da tatil haberleri gelmeye başladı.

YOZGAT

Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime öğleden sonra ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışının tipiye dönüşmesinin göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

İl merkezi ve tüm ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kursları, kamu kurumlarının kendi personeline hizmet veren kreşlerde bugün öğleden sonra eğitime yarım gün ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileriyle okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de 19 Mart Çarşamba günü öğleden sonra yarım gün idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan kurumlardaki idari izin düzenlemesi, ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır."