Arif Kocabıyık gözaltına alındı! Sosyal medyadan paylaştı

Arif Kocabıyık gözaltına alındı. Kocabıyık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce evine polis memuru arkadaşlar geldi aklımda yakalama çıkmış emniyete gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Abone ol

İlave Tv muhabiri Arif Kocabıyık, gözaltına alındığının haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Kocabıyık paylaşımında, "Az önce evine polis memuru arkadaşlar geldi aklımda yakalama çıkmış emniyete gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Arif Kocabıyık gözaltına alındı

Arif Kocabıyık'ın sosyal medyadan gözaltına alındığını duyurmasından sonra birçok kişi Kocabıyık'ın neden gözaltına alındığına dair araştırmaya yapmaya başladı. Şuan için Arif Kocabıyık'ın neden gözaltına alındığına dair net bir bilgi yok.

Arif Kocabıyık kimdir

Arif Kocabıyık, 1983 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğdu. Meslek lisesi mezunu olan Kocabıyık, düğün fotoğrafçılığı ve güvenlik görevlisi gibi çeşitli işlerde çalıştı.

2018 yılında eniştesi Turan Kural ile birlikte İlave TV adlı YouTube kanalını kurdu. İlave TV, Türkiye gündemi ve seçimler hakkında sokak röportajları yaparak kısa sürede popülerlik kazandı.

Kocabıyık, 18 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti'den Antalya milletvekili aday adaylığını duyurmuştu. 9 Nisan 2023 tarihinde 12. sıradan Antalya milletvekili adayı olarak gösterilmiş, ancak seçilememişti.