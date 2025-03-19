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TotalEnergies İstasyonları'ndan "Bir Kural, 1 Ömür" eylem planına destek

TotalEnergies İstasyonları'ndan "Bir Kural, 1 Ömür" eylem planına destek

TotalEnergies İstasyonları, motosiklet sürücülerinin güvenliğini artırmak ve kask kullanımını teşvik etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bir Kural 1 Ömür" adlı eylem planına katıldı

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren TotalEnergies İstasyonları, söz konusu plan kapsamında motosiklet sürücülerine özel avantajlar sunacak.

Eylem planına destek kapsamında TotalEnergies İstasyonları, Club TotalEnergies mobil uygulamasında motosiklet kullanıcılarını ayrı bir kategori altında tanımlayarak, platforma ilk kez üye olan motosiklet kullanıcılarına hoş geldin puanı hediye edecek.

Motosiklet kullanıcılarına beş kat yakıt puan kazanma imkanı sunan TotalEnergies İstasyonları, farklı markalarla yaptığı iş birlikleri ile sigorta, lastik, bakım gibi hizmetlerden indirimli şekilde yararlanılmasına olanak tanıyacak.

'Bir Kural, 1 Ömür' eylem planına yönelik farkındalığı artırmayı hedefleyen TotalEnergies İstasyonları, çeşitli iletişim çalışmaları da gerçekleştirecek.

TotalEnergies İstasyonları, Club TotalEnergies uygulaması ve kurumsal web sitesinin yanı sıra istasyonlarındaki dijital ekranlarından bilgi ve farkındalık yaratmak amacıyla mesajlar yayınlayacak. TotalEnergies İstasyonları, iletişim izni veren motosiklet kullanıcısı Club TotalEnergies üyelerine farkındalığı artıran bildirimler de gönderecek.

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