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DEM Parti olağanüstü toplantı alacak

DEM Parti olağanüstü toplantı alacak

DEM Parti, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin olağanüstü toplanma kararı aldı.

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DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olağanüstü toplantı kararı aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasına nedeniyle toplantı Diyarbakır'da yapılacak.

Bugün (19 Mart Çarşamba) yapılacak MYK'ye DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları başkanlık edecek.

DEM
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