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HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Bu sabah saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek mesajı geldi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 100'ü aşkın kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimler arasında İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları, sanatçı Ercan Saatçi de yer aldı.

Gözaltına alınan İmamoğlu'na bir destek de CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na destek için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye yönelik bu müdahale kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi’nden intikam almaya çalışanlar, milletin gözünden ve gönlünden düşmüştür. Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek. Ekrem Bey’e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum.

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