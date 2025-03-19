BIST 10.802
DOLAR 36,75
EURO 40,22
ALTIN 3.590,62
HABER /  SPOR

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları yarın yapılacak

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları yarın yapılacak

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak. A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turu ilk maçında yarın saat 20.00'de Macaristan'ı konuk edecek.

Abone ol

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda yarın play-off turunda 8, çeyrek finallerde ise 4 karşılaşma yapılacak.

A Ligi'ne yükselme mücadelesi veren A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turu ilk maçında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Macaristan'ı konuk edecek.

Rövanş maçlarının 23 Mart Pazar günü oynanacağı ligin A/B play-off turunda galip gelenler A Ligi'ne yükselecek, kaybeden ekipler ise yoluna B Ligi'nde devam edecek. B/C play-off eşleşmelerinde kazanan takımlar adlarını B Ligi'ne yazdıracak, kaybeden ülkeler ise C Ligi'nde yer alacak.

Play-off turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

A/B play-off

20.00 Türkiye-Macaristan

22.45 Avusturya-Sırbistan

22.45 Ukrayna-Belçika

22.45 Yunanistan-İskoçya

B/C play-off

20.00 Ermenistan-Gürcistan

22.45 Bulgaristan-İrlanda

22.45 Kosova-İzlanda

22.45 Slovakya-Slovenya

Ligde çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:

22.45 Danimarka-Portekiz

22.45 Hırvatistan-Fransa

22.45 Hollanda-İspanya

22.45 İtalya-Almanya

Hollanda ile İspanya arasındaki eşleşmenin galibi, Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan'ın bulunduğu 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'na dahil olacak.

Rövanş karşılaşmalarının ardından tur atlayan 4 takım, Haziran 2025'teki UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde şampiyonluk mücadelesi verecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Sanatçı Ercan Saatçi de gözaltına alındı!
Sanatçı Ercan Saatçi de gözaltına alındı!
Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili ilk açıklama
Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili ilk açıklama
Gözaltı kararları sonrası piyasalar! Dolar, Euro, Altın son rakamlara bakın...
Gözaltı kararları sonrası piyasalar! Dolar, Euro, Altın son rakamlara bakın...
Yürürlüğe girdi! Bu suçları işleyenlere 15 yıla kadar hapis
Yürürlüğe girdi! Bu suçları işleyenlere 15 yıla kadar hapis
Valilik flaş kararı duyurdu: İstanbul'da 4 günlük yasak! Bazı metro durakları ve yollar da kapatıldı
Valilik flaş kararı duyurdu: İstanbul'da 4 günlük yasak! Bazı metro durakları ve yollar da kapatıldı
Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
Gazeteci İsmail Saymaz gözaltına alındı
Gazeteci İsmail Saymaz gözaltına alındı
ABD'de eski Başkan Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
ABD'de eski Başkan Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
Bursa'da kız öğrenci yurdunun yemekhanesinde yangın
Bursa'da kız öğrenci yurdunun yemekhanesinde yangın
İBB'ye yolsuzluk ve kent uzlaşısı operasyonu Ekrem İmamoğlu ile birlikte 100 gözaltı kararı
İBB'ye yolsuzluk ve kent uzlaşısı operasyonu Ekrem İmamoğlu ile birlikte 100 gözaltı kararı
Ümraniye'de iki pastane kurşunlandı
Ümraniye'de iki pastane kurşunlandı
ABD'nin Louisiana eyaletinde ilk defa bir mahkum nitrojen gazıyla idam edildi
ABD'nin Louisiana eyaletinde ilk defa bir mahkum nitrojen gazıyla idam edildi