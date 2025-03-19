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Gazeteci İsmail Saymaz gözaltına alındı

Gazeteci İsmail Saymaz gözaltına alındı

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gezi Parkı olayları soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci İsmail Saymaz hakkında, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala'nın kendisine ait internet sitesinin hazırlanmasında ve kurmayı planladığı televizyon kanalında rol almasına ilişkin Saymaz ile konuşmaları tespit edildi.

Saymaz'ın Gezi Parkı olayları döneminde Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ayşe Mücella Yapıcı ve Osman Kavala'yla yoğun irtibatı olduğu belirlenen soruşturmada, şüphelinin sosyal medya hesaplarında Gezi Parkı olaylarıyla ilgili çok sayıda paylaşımda bulunduğu belirlendi.

"Vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı anlaşıldı"

Soruşturmada şüphelinin, kalkışma olaylarını Türkiye'ye yaymaya çalıştığı, Gezi Parkı'nda aktif rol alarak faaliyetlerde bulunduğu, sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek, vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı anlaşıldı.

Savcılık Saymaz hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçuna ilişkin gözaltı kararı verdi.

Saymaz'ın karar üzerine polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

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