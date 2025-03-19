Ümraniye'de iki pastane kurşunlandı

İstanbul Ümraniye'de iki pastaneye silahlı saldırı düzenlendi.Abone ol
Yamanevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki pastaneye motosikletli kişi veya kişilerce tabancayla ateş edildi.
Saldırganlar daha sonra Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde başka bir pastaneye silahlı saldırı gerçekleştirdi.
Açılan ateş sonucu iki iş yerinin de camları kırıldı.
İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri dükkanlarda yaptığı incelemelerde yerlerde çok sayıda boş kovan buldu.
Polis ekipleri, kaçan saldırganların tespiti için çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemek üzere aldı.