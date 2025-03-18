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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail kandan beslenen terör devletidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail kandan beslenen terör devletidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail kandan beslenen terör devletidir. Bugün masumları yakan ateş elbet bu çırayı tutanları da saracaktır" açıklamasını yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileriyle iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Savunma ve havacılık ihracatımızı bir önceki yıla göre yüzde 29 artırarak 7 milyar doların üzerine çıkardık.

Üzerine titrediğimiz ordumuzun dedikodular üzerinden yıpratılmasına, kimi kendini bilmez siyasetçiler tarafından örselenmesine izin vermeyiz.

Şunu çok açık ve net söylemek isterim. Arzımevut hezeyanıyla coğrafyamızı kana, gözyaşına ve zulme boğmak isteyenlerin sonuna kadar karşısında duracağız.

"Terör belasından kurtulacağız"

Terör belasından kurtulacağız. 85 milyon vatandaşımızın müreffeh geleceğini güvence altına alacak, iç cephemizi güçlendirecek terörsüz Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

Bir asır evvel olduğu gibi istilacı heveslerle coğrafyamız üzerinde ameliyat yapmaya yeltenenler, karşılarında Türkiye'yi bulacaklardır. Siyonist rejim dün gece Gazze'ye düzenlediği vahşi saldırılarla masumların kanından ve gözyaşından beslenen terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Caniler döktükleri kanın hesabını mutlaka verecekler. 400'ün üzerinde kardeşimizin şehit edildiği saldırıların sorumluları hesabını vereceklerdir. Katliamların durması, sükunetin tesisi ve ateşkesin tekrar sağlanması için diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz.

Katliamların durması, sükunetin tesisi ve ateşkesin tekrar sağlanması için diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz."

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