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Durmak bilmiyor! Altın bir yeni rekor daha kırdı

Durmak bilmiyor! Altın bir yeni rekor daha kırdı

Altının ons fiyatı 3 bin 38 doları, gram altın fiyatı ise 3 bin 581 lirayı aşarak yeni bir rekora imza attı. Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin 600 lirayı gördü.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri politikalarının yol açtığı ekonomik endişeler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltirken, altın fiyatları bugün bir kez daha 3 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırdı.

Spot altın ons başına 3 bin 38 dolara yükselirken tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Altının ons fiyatı cuma günü ilk kez 3 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmıştı.

ORTADOĞU’DAKİ GERGİNLİK ALTINI DESTEKLİYOR

Öte yandan, ateşkesi bozan İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ile Hamas arasında ateşkesin devamına yönelik yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlanamazken, bölgedeki gerilim tırmanıyor.

Capital.com finansal piyasa analisti Kyle Rodda "İsrail’in hava saldırıları Ortadoğu’da yeniden tansiyonu artırabilir ve bu da altını yukarı yönlü hareket ettiren faktörler arasında yer alıyor" dedi

GRAM ALTINDA DA YENİ REKOR

Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından altının gram fiyatında da yükseliş sürüor. Gram altının fiyatı da 3 bin 581 lirayı aşarak yeni bir rekor kırdı. Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin 600 lirayı gördü.

KAYNAK: CNBC-E

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