Ece Üner hakkında soruşturma! İfadesi alındı...

Gazeteci ve Halk TV sunucusu Ece Üner, sosyal medya paylaşımı nedeniyle "yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Polis eşliğinde adliyeye götürülen Üner, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yaptığı açıklamada “FETÖ artığı operasyon çocuğu” ifadesiyle Rasim Ozan Kütahyalı'yı kastettiğini söyledi.

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Gazeteci ve Halk TV spikeri Ece Üner hakkında, X platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle "Yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Savcılık, Üner'in ifadesinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat vererek hazır edilmesini istedi. Polis eşliğinde ifade vermek üzere adliyeye götürülen Ece Üner'den ilk açıklama geldi.

"AKŞAM ANA HABER'DE BİRLİKTE OLAMAYABİLİRİZ"

Ece Üner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber'de birlikte olamayabiliriz" dedi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI BAŞINI YAKTI

Geçtiğimiz hafta gazeteci İsmail Saymaz eşi ve çocuğu ile yurt dışına çıkmak isterken pasaportuna el konulmuştu. Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Haftalardır süren itibar suikastlarına bir de hukuksuzluk eklendi. Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla hafta sonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu. Kaçacak olsaydım… Son 1.5 ayda beş kez yurt dışına çıkıp dönmezdim. 7 Mart'ta gittiğim Almanya'dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart'ta geri gelmezdim. Savcılık tarafından ne zaman ifadeye çağrılsam koşa koşa gittim. Geçen perşembe günü üç farklı soruşturmadan ötürü Bakırköy Adliyesi'ndeydim. Gazetecilik dışında suçum… Türkiye'den başka bir yere gitmeye niyetim yok. Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ece Üner ise o paylaşıma, "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık." şeklinde yorum yapmıştı. Üner'in bu paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma açıldığı iddia edildi.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

aşağılama veya adil yargılanmayı etkileme gibi bir kastım yoktur" dedi. Savcılık Üner'i yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Üner ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"RASİM OZAN KÜTAHYALI'YI KASTETTİM"

Halk TV sunucusu Ece Üner, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından açıklamalarda bulundu. Üner açıklamasında, "'FETÖ artığı operasyon çocuğu' sözüyle bana itibar suikastı yapan Rasim Ozan Kütahyalı'yı kastettim. Mağduru olduğum bir dosyanın şüphelisi olarak ifadeye çağrıldım" dedi.