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Alfa Romeo'dan Giulia, Tonale, Junior ve Stelvio modellerinde mart kampanyası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Alfa Romeo'dan Giulia, Tonale, Junior ve Stelvio modellerinde mart kampanyası

Alfa Romeo, Giulia, Tonale, Junior ve Stelvio modellerinde mart ayı boyunca geçerli özel finansman kampanyası başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo, araç sahibi olmak isteyenlere avantajlı finansman seçenekleri sunuyor.

Kampanya kapsamında, Giulia, Tonale, Junior ve Stelvio modellerinde, 200 bin lirayı aşan nakit indiriminin yanı sıra, 500 bin lira tutarında, 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

Markanın 2024 ve 2025 model yılı Junior versiyonları, 200 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranıyla satın alınabiliyor. Giulia modeli için de aynı finansman seçeneği mart boyunca geçerli olacak.

Stelvio modelinde ise özgün tasarım ve performansı bir araya getiren özel nakit indirim fırsatları sunuluyor.

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