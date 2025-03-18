BIST 10.815
DOLAR 36,66
EURO 40,04
ALTIN 3.571,50
HABER /  SPOR

Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen'in sağ üst ön adalesinde yaralanma tespit edildiği bildirildi.

Abone ol

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinde Hüseyin Türkmen'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 28. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst ön adalesinde yaralanma tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Beşir, oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Jeep'ten Avenger, Renegade ve Compass modellerinde bahar kampanyası
Jeep'ten Avenger, Renegade ve Compass modellerinde bahar kampanyası
Mersin'de kuyumcudan 120 milyon liralık vurgun! 14 şüpheli gözaltına alındı
Mersin'de kuyumcudan 120 milyon liralık vurgun! 14 şüpheli gözaltına alındı
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a hacker şoku
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a hacker şoku
Kocaeli'de otomobil dereye düştü, mahsur kalan sürücü öldü
Kocaeli'de otomobil dereye düştü, mahsur kalan sürücü öldü
Yola çıkacaklar dikkat! Yarınki bazı seferler iptal edildi
Yola çıkacaklar dikkat! Yarınki bazı seferler iptal edildi
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yeniden başlayan saldırıları görüştü
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yeniden başlayan saldırıları görüştü
Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu
Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu
BUDO'nun 4 seferi iptal edildi
BUDO'nun 4 seferi iptal edildi
Artvin'de heyelan: Evler zarar gördü
Artvin'de heyelan: Evler zarar gördü
Mehmet Topal eski takımına geri döndü
Mehmet Topal eski takımına geri döndü
Sunucu Ece Üner ifadeye çağrıldı
Sunucu Ece Üner ifadeye çağrıldı
Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı, mezarı başında anıldı
Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı, mezarı başında anıldı