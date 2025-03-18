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BUDO'nun 4 seferi iptal edildi

BUDO'nun 4 seferi iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan dört seferi iptal edildi. Mudanya-Eminönü/Sirkeci hattındaki yolcuların mağduriyet yaşamaması için güncel duyuruların takip edilmesi önerildi.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün yapılması planlanan dört seferi, kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16.00 ve 19.00’daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle gerçekleştirilemeyecek.

Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamaması için sefer güncellemelerinin BUDO’nun resmi kanallarından takip edilmesini tavsiye etti.

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