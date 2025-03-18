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Adalet Bakanı Tunç'tan "ateşkesi yok sayan İsrail'e karşı somut adım atılsın" tepkisi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adalet Bakanı Tunç'tan "ateşkesi yok sayan İsrail'e karşı somut adım atılsın" tepkisi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ateşkes çağrılarını ve uluslararası toplumun uyarılarını alaycı bir şekilde yok sayan İsrail'e karşı Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve uluslararası toplum derhal somut adımlar atmalıdır." ifadesini kullandı.

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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik vahşi ve insanlık dışı saldırılar düzenlen, kadınları, çocukları ve sivilleri bilinçli şekilde hedef alan, savaş suçu işleyen işgalci İsrail'i şiddetle lanetlediğini, kınadığını bildirdi.

İsrail'in uluslararası hukuku, insan haklarını ve temel insani değerleri sistematik olarak ihlal ettiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"İsrail, ramazan ayında gerçekleştirdiği barbarca katliamlarla devlet terörünün en kanlı örneklerinden birini sergilemektedir. Yaşama, hiçbir inanca saygısı olmayan İsrail'in kirli ve kalleş yüzünü gösterdiği kanlı saldırıları, 1948 Soykırım Sözleşmesi, Cenevre Sözleşmeleri ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü kapsamında açıkça savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar teşkil etmektedir. Sivil yerleşim alanlarını, hastaneleri, ibadethaneleri ve mülteci kamplarını hedef alan bebek katili İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak Gazze'yi sistematik bir soykırıma tabi tutmaktadır. Bu, yalnızca Filistin halkına değil insanlığın ortak vicdanına karşı işlenmiş bir suçtur.

Ateşkes çağrılarını ve uluslararası toplumun uyarılarını alaycı bir şekilde yok sayan İsrail'e karşı Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve uluslararası toplum derhal somut adımlar atmalıdır. İsrail'in cezasızlık zırhı kırılmalı ve sorumlular savaş suçlusu olarak yargılanmalıdır."

Adalet Bakanı Tunç, Türkiye'nin, Filistin halkının haklı davasında ve onurlu direnişinde daima yanlarında olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Filistin toprakları ve Filistinli kardeşlerimiz özgürlüğüne kavuşuncaya kadar her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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