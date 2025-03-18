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Merkez Bankası'ndan açıklama! PayFix, Aypara ve İninal'ın faaliyetleri durduruldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası'ndan açıklama! PayFix, Aypara ve İninal'ın faaliyetleri durduruldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB),  faaliyet izinleri durdurulmuş olan Pay Fix, Aypara ve İninal hakkında duyuru yapıldı.

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TCMB gözetimi ve denetimi altındaki Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ (Pay Fix), İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ (İninal) ve Aypara Ödeme Kuruluşu AŞ'nin (Aypara) aralarında yer aldığı şirketler hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma konusunda basındaki haberlere dair kamuoyunu bilgilendirmede fayda görüldüğü belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyet izinlerinin durdurulmasına giden süreçte, 30 Eylül 2024 tarihli ve 11724/21323 sayılı TCMB kararı ile Pay Fix hakkında 6493 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında idari ve mali tedbirler uygulanmıştır. 28 Şubat 2025 tarihli ve 11799/21398 sayılı TCMB kararıyla ise Pay Fix’in 6493 sayılı Kanunun 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve ödeme aracının kabulü ile sınırlı olmak kaydıyla (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunma konularındaki faaliyet izinleri 6493 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca durdurulmuştur. Ayrıca, 6493 sayılı Kanunun 27'nci maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bunlara ek olarak, söz konusu soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde ise 14 Mart 2025 tarih ve 11811/21410 sayılı TCMB kararı ile Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamında tüm faaliyet izinleri durdurulmuştur."

Duyuruda, "TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini proaktif yaklaşımla sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda düzenlenen inceleme raporlarının görev alanları kapsamında değerlendirilmek üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşıldığı bildirilen duyuruda, faaliyette bulunan ödeme ve elektronik para kuruluşları ve faaliyet izni kapsamlarına "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/Odeme+Hizmetleri/Odeme+Kuruluslari" sayfasından ulaşılabildiği kaydedildi.

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