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Tanyeli'nin vasiyeti açıklandı! Annesinin yanına gömülecek

Tanyeli'nin vasiyeti açıklandı! Annesinin yanına gömülecek

2,5 yıldır tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı. Ünlü oryantalin vasiyeti üzerine 2015’te kendisi gibi pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden annesi Yeşilçam yıldızı Dolgan Sezer’in yanına defnedileceği açıklandı.

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Yaklaşık 2,5 yıldır kanser tedavisi gören dansçı Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçı Tanyeli, 2023 yılında karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti.

Ünlü oryantalin vasiyeti üzerine 2015’te kendisi gibi kansere yenilen annesi Yeşilçam yıldızı Dolgan Sezer’in yanına defnedileceği açıklandı.

Sinema,sahne sanatçısı Dolgan Sezer, Oryantal Tanyeli'nin annesidir. Aralarında Amigo Hüsnü, Ateş Böceği, Beşine de Vur, Bir Defa Yetmez, Canavar Cafer, Canım de Bana, Erkek Kazım, Kazım’a Ne Lazım, Kokla Beni Melahat, Minik Cadı, Çilli Yavrum Çilli, Hayatın Gerçek Tadı gibi filmlerin bulunduğu 18 filmde rol aldı. 1 Plak çıkarttı.İ stanbul'da pankreas kanseri tedavisi gören sanatçı, İstanbul'dan Bodrum'a giderken, ursa'da vefat etti. Bodrum'a götürülen cenazesi, Ortakent Mezarlığı'nda defnedildi.

Tanyeli eşi ilker Sünneli yaptığı açıklamada cenaze bilgilerini paylaştı. Sünneli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Sevgili eşim Tanyeli Özruh Sünneli 2,5 yıl süren yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Cenazesi 18 Mart Salı günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda kılınacak namazın ardından Bodrum aile mezarlığına defnedilecektir." ifadelerini kullandı.

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