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Ukrayna için kritik temas: Trump-Putin görüşmesinde saat belli oldu

Ukrayna için kritik temas: Trump-Putin görüşmesinde saat belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda konuşacağını duyurdu. Trump, görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini açıklayarak, "Nihai anlaşmanın birçok unsuru üzerinde anlaşıldı. Ancak konuşulması gereken çok sayıda konu var" dedi. Kremlin'den yapılan açıklamada, görüşmenin Türkiye saatiyle 16:00 ile 18:00 arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

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ABD Başkanı Donald Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda konuşacak.

Trump, Truth Social hesabından, Putin ile Ukrayna'da barışın sağlanması konusunu konuşacağı telefon görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu.

TRUMP: SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

Nihai barış anlaşmasındaki birçok unsur konusunda anlaşmaya varıldığını belirten Trump, taraflar arasında hala çözülmesi gereken konuların da bulunduğuna işaret etti.

Trump, "Putin ile yapacağım görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

KREMLİN DE AÇIKLAMA YAPTI

Kremlin'den yapılan açıklamada, görüşmenin TSİ 16:00 ile 18:00 arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "ABD ile aramızda belli bir anlayış var ancak tartışılması gerek çok sayıda soru mevcut." ifadeleri kullanıldı.

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