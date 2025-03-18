BIST 10.855
DOLAR 36,66
EURO 40,15
ALTIN 3.559,64
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri Bakanlığı: İsrail insanlığa meydan okuyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dışişleri Bakanlığı: İsrail insanlığa meydan okuyor

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılara ilişkin, "İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır." ifadeleriyle saldırılara tepki gösterildi.

Abone ol

Bakanlık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail’in Gazze’de bu sabah gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce Filistinliyi katletmesinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçildiğini gösterdiği belirtildi.

"İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır. Küresel düzeyde barış ve istikrar arayışlarının yoğunlaştığı bir dönemde, İsrail hükümetinin sergilediği bu saldırgan tutum, bölgenin ortak geleceğini tehdit etmektedir. İsrail’in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için İsrail’e karşı uluslararası toplum tarafından kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasında yanında durmayı sürdüreceğimizi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara destek vereceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İsrail ateşkesi bozdu! Gazze'de katliam, yüzlerce ölü var
Foto Galeri İsrail ateşkesi bozdu! Gazze'de katliam, yüzlerce ölü var Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yerlikaya: Asırlar da geçse şehitlerimizin aziz hatıraları asla unutulmayacak
Bakan Yerlikaya: Asırlar da geçse şehitlerimizin aziz hatıraları asla unutulmayacak
Haksız işten çıkanlar dikkat! İşsizlik maaşı alabilirsiniz
Haksız işten çıkanlar dikkat! İşsizlik maaşı alabilirsiniz
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Silah bırakma şartı yerine getirilmezse terörle mücadele devam eder"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Silah bırakma şartı yerine getirilmezse terörle mücadele devam eder"
CHP lideri Özgür Özel'den 18 Mart mesajı
CHP lideri Özgür Özel'den 18 Mart mesajı
Tekstil devi iflasını ilan etti
Tekstil devi iflasını ilan etti
THY'nin Hukuk ve Uyum Ekibi'ne Avrupa'nın en iyisi ödülü
THY'nin Hukuk ve Uyum Ekibi'ne Avrupa'nın en iyisi ödülü
5 dakika şarj ile 470 kilometre yol gidiyor! Çinli BYD büyük rakiplerini geride bıraktı
5 dakika şarj ile 470 kilometre yol gidiyor! Çinli BYD büyük rakiplerini geride bıraktı
Ons altın rekor kırdı! Uzmanlardan flaş değerlendirme
Ons altın rekor kırdı! Uzmanlardan flaş değerlendirme
Mart ayı SED ödemeleri hesaplarda
Mart ayı SED ödemeleri hesaplarda
Diş hekimi yıllık 67 milyon lira gelir elde etti Maliye'ye 3 milyon lira gösterdi
Diş hekimi yıllık 67 milyon lira gelir elde etti Maliye'ye 3 milyon lira gösterdi
MSÜ sınav sonuçları açıklandı
MSÜ sınav sonuçları açıklandı
Amerika'nın Sesi 83 yıl sonra sustu Türkçe yayınlar da etkilendi
Amerika'nın Sesi 83 yıl sonra sustu Türkçe yayınlar da etkilendi