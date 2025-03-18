BIST 10.855
DOLAR 36,66
EURO 40,15
ALTIN 3.559,64
HABER /  POLİTİKA

CHP lideri Özgür Özel'den 18 Mart mesajı

CHP lideri Özgür Özel'den 18 Mart mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılında topraklarımızı düşmana teslim etmeyen kahramanlarımızın hatırası önünde saygıyla eğiliyorum." ifadesini kullandı.

Abone ol

Özel, sosyal medya hesabından, "Çanakkale Geçilmez" etiketiyle yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde Cihan Harbi'nin seyrini değiştirip 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe yazmış destanın adıdır Çanakkale. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılında topraklarımızı düşmana teslim etmeyen kahramanlarımızın hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Tekstil devi iflasını ilan etti
Tekstil devi iflasını ilan etti
THY'nin Hukuk ve Uyum Ekibi'ne Avrupa'nın en iyisi ödülü
THY'nin Hukuk ve Uyum Ekibi'ne Avrupa'nın en iyisi ödülü
5 dakika şarj ile 470 kilometre yol gidiyor! Çinli BYD büyük rakiplerini geride bıraktı
5 dakika şarj ile 470 kilometre yol gidiyor! Çinli BYD büyük rakiplerini geride bıraktı
Ons altın rekor kırdı! Uzmanlardan flaş değerlendirme
Ons altın rekor kırdı! Uzmanlardan flaş değerlendirme
Mart ayı SED ödemeleri hesaplarda
Mart ayı SED ödemeleri hesaplarda
Diş hekimi yıllık 67 milyon lira gelir elde etti Maliye'ye 3 milyon lira gösterdi
Diş hekimi yıllık 67 milyon lira gelir elde etti Maliye'ye 3 milyon lira gösterdi
MSÜ sınav sonuçları açıklandı
MSÜ sınav sonuçları açıklandı
Amerika'nın Sesi 83 yıl sonra sustu Türkçe yayınlar da etkilendi
Amerika'nın Sesi 83 yıl sonra sustu Türkçe yayınlar da etkilendi
Bankadan altın alım-satım yapanlar ek vergi ödeyecek
Bankadan altın alım-satım yapanlar ek vergi ödeyecek
Ahmet Çakar 'Fenerbahçe şampiyon olacak' diyor! Galatasaray'ın puan kaybedeceği 3 maçı açıkladı
Ahmet Çakar 'Fenerbahçe şampiyon olacak' diyor! Galatasaray'ın puan kaybedeceği 3 maçı açıkladı
Bir evde patlama oldu! Yaralılar var
Bir evde patlama oldu! Yaralılar var
İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırıda onlarca kişi öldü ve yaralandı
İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırıda onlarca kişi öldü ve yaralandı