CHP lideri Özgür Özel'den 18 Mart mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılında topraklarımızı düşmana teslim etmeyen kahramanlarımızın hatırası önünde saygıyla eğiliyorum." ifadesini kullandı.Abone ol
Özel, sosyal medya hesabından, "Çanakkale Geçilmez" etiketiyle yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde Cihan Harbi'nin seyrini değiştirip 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe yazmış destanın adıdır Çanakkale. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılında topraklarımızı düşmana teslim etmeyen kahramanlarımızın hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."