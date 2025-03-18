Bir evde patlama oldu! Yaralılar var

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki evde doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu 2 kişi yaralandı.Abone ol
Söğütlük Sokak'ta 4 katlı apartmanın giriş katında patlama meydana geldi. Patlama sonrası dairede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlama nedeniyle yaralanan 2 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, apartmandaki bazı evlerde hasar oluştu.