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Sunucu Aslı Özkaya'nın kızına köpek saldırdı

Sunucu Aslı Özkaya'nın kızına köpek saldırdı

Sarıyer'de ağızlık takılmadan, 14 yaşındaki bir kız çocuğu tarafından gezdirilen "Rottweiler" cinsi köpek, bir başka çocuğa saldırdı.

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Yedi yaşındaki Tanem Karasaç, hafta sonu gittiği spor kursundan çıkışta ölümden döndü. Küçük kız bir köpeğin saldırısına uğradı.

NTV'de yer alan habere göre Rottweiler cinsi köpeğin yere düşürüp sırtından ısırdığı çocuk, saldırıyı şans eseri hafif yaralı olarak atlattı. O anlarda Tanem'in annesi, Star TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa adlı programın sunuculuğunu yapan psikolog Aslı Özkaya da kızının yanındaydı.

Köpeğin ağızlığının olmadığını söyleyen Aslı Özkaya, "Biz kaldırımın kenarından yürürken karşı kaldırımdan, sahipli ve tasmalı olmasına rağmeni kızımın arkasından, kızıma saldırdı. Kürek kemiğini ısırdı ve çekerek yere düşürdü. Çok zor bir şeydi, bir anne olarak o anlara tanık olmak. Yere düşürdü ve yerde sürükledi." sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

"Kız şoka girdi"

Aslı Özkaya çığlıklar ve çevredekilerin yardımıyla kızını köpekten kurtarıp, hastaneye götürdü. Çocuğa müdahale edilip, kuduz aşısı yapıldı. Köpeğin sahibi olan ailenin ihmallerine dikkat çeken anne Aslı Özkaya, "Bir anne-babanın 14 yaşında bir kız çocuğuna kızmın boyunda köpeği nasıl teslim eder ve nasıl emanet eder. Çocuk sahip çıkamadı zaten, köpeği zaptedemedi. Köpek kızımı yerde sürüklerken kız şoka girdi, Bilmiyorum, bilinçli demeye dilim varmıyor, kız bıraktı tasmayı.Kız bize köpeğim yemek yiyor, neden arkasından geçiyorsunuz, geçerseniz böyle ısırır, dedi." diye konuştu.

Belediye tarafından aileden alındı

Büyük korku yaşayan aile, karakola gidip şikayette bulundu. Polis köpeğin veterinerine ulaştığında çipi ve kuduz aşısı olmadığı görüldü. Köpek, belediye tarafından aileden alındı. Barınağa götürüldü.

7 Yaşındaki çocuğa saldıran köpeğin sahibi olan aileyse, olaydan üzüntü duyduklarını dile getirdi.

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