Erdoğan'ın elini öpüp harçlık almıştı! Eski güzellik kraliçesine AK Parti'de yeni görev

2006 Miss Turkey Güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti'nin AR-GE Başkan yardımcılığı görevine getirildi.

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AK Parti Aydın Milletvekili olan Seda Sarıbaş'ın Ocak ayında düzenlenen Aydın İl Kongresi öncesi çocuklarla beraber gülerek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öptüğü pozlar gündeme oturmuştu. Erdoğan, Sarıbaş'a da 200 lira harçlık vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öperek harçlık aldığı görüntüyle gündem olan AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'a yeni görev verildi. 2006 Miss Turkey Güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Sarıbaş, AK Parti Genel Merkezi tarafından AR-GE Birimine Başkan yardımcısı olarak atandı.

Yapılan görevlendirmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sarıbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sn. Cumhurbaşkanımızın tensipleri, Ar-Ge ve Eğitim Başkanımız Mustafa Şen’in takdirleriyle birim başkan yardımcılığı görevine yeniden seçilmiş bulunmaktayım. Bu görevi bizlere layık gören başta Sn. Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ar-Ge ve Eğitim Başkanımız Sn. Mustafa Şen’e teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle başkan yardımcılığına seçilen diğer yol arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Erdoğan, Sarıbaş'a da 200 lira harçlık vermişti.

Ocak ayında AK Parti Aydın İl Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olan AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'ın çocuklarla beraber gülerek Erdoğan'ın elini öptüğü pozlar gündeme oturmuştu. Erdoğan, Sarıbaş'a da 200 lira harçlık vermişti.

Seda Sarıbaş kimdir?

Anne tarafından Trabzonlu baba tarafından ise Adanalı doğma büyüme İstanbullu olan Seda Sarıbaş 2006 yılında Miss Turkey Güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçildi. Modellikten işletmeciliğe geçen Sarıbaş, Anadolu üniversitesinde Çalışma Ekonomisi lisansını tamamladı ve ardından sosyoloji yüksek lisansı yaptı.

Sarıbaş AK Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi (2014-2018), AK Parti Aydın Önceki Dönem Kadın Kolları İl Başkanı (2016-2018) görevlerinde bulundu. Didimli iş adamı Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didim'e yerleşti ve bir süre eşiyle birlikte benzin istasyonu işletmeciliği yaptı.

Seda Sarıbaş son olarak 2023 Milletvekili seçimlerinde AK Parti Aydın milletvekili oldu.